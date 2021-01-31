ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

توخيل يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

الأحد 31/يناير/2021 - 01:30 م
توخيل
توخيل
Advertisements
عبدالله هشام
أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي لمواجهة بيرنلي والتي ستنطلق بعد قليل على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" . 

وجاء تشكيل تشيلسي للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: ميندي    
الدفاع: ألونسو - روديجر - سيلفا - أزبيليكويتا
الوسط: ماونت - كوفاسيتش - جورجينيو
الهجوم: أودوي - فيرنر - آبراهام

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ15 برصيد 22 نقطة.

ويتطلع المدرب الألماني الجديد لتشيلسي توماس توخيل، لتحقيق أول فوز له مع البلوز، بعدما قاد الفريق في الجولة الماضية والتي تعادل فيها دون أهداف مع وولفرهامبتون.

وتولى توخيل المهمة الفني لتشيلسي، خلفا للمقال فرانك لامبارد، بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادته.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فيرنر وأبراهام يقودان هجوم تشيلسي أمام رين بدوري أبطال أوروبا

تشيلسي يتفوق على وست هام بثلاثية في البريميرليج

تحديات يواجهها توخيل مع تشيلسي بعد توليه قيادة الفريق

الدوري الإنجليزي.. تشكيل نادي تشيلسي لمواجهة ولفرهامبتون

توخيل يبحث عن الفوز الأول مع تشيلسي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

وزير النقل تحت القبة: نخطط لإنشاء طريق بري يربطنا بـ 8 دول أفريقية

لم تحرر محضرا ضده.. زوج يلقي بزوجته من البلكونة في الإسماعيلية

مجدى عبد الغني: بإمكان الزمالك الاستعانة بخدمات الجزيري بدوري الأبطال في حالة واحدة

كورونا يقتل الجنرال النووي الذي صمد أمام أكبر كارثة بيئية

7 شروط للحصول على الإعفاء المؤقت من الجيش.. تعرف عليها

السعودية.. تحذير شديد من طقس اليوم.. وهذا موعد سقوط الأمطار

Advertisements

اتحاد الكرة يحسم مصير مشاركة سيف الدين الجزيري فى دورى أبطال إفريقيا

مجدى عبد الغني: بإمكان الزمالك الاستعانة بخدمات الجزيري بدوري الأبطال في حالة واحدة

أول تعليق من محمد أوناجم بعد انتقاله إلى الوداد المغربي

الليلة.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد تحت عنوان مواجهة أحفاد الفايكنج

الأضخم في التاريخ.. العقد الفرعوني لـ ميسي يدمر برشلونة

نهائي كأس العالم لليد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

شوبير عن خسارة بيراميدز 15 نقطة من 30 فى الدورى: ليس هذا الطموح

مجدي عبدالغني: كل الاحترام لأحكام القضاء.. والاستئناف خلال أيام

أخبار الرياضة| الزمالك يغلق الميركاتو الشتوي بـ3 صفقات.. رئيس النادي: نحارب لإرضاء الجماهير.. وسبب منع الزيارات عن بعثة الأهلي في مونديال الأندية

تقرير تركي يكشف موعد الظهور الأول لـ مصطفى محمد بقميص جالاتا سراي

لا نخشى بطل أفريقيا وجماهيره.. نجم الدحيل يتحدى الأهلي قبل موقعة الخميس

سيد عبد الحفيظ: الدحيل فريق قوي ولكن نثق في قدرات لاعبينا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار تنافسية.. الصين تزيح الستار عن سيارة بيك آب المميزة

بالجلد الأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

شاهد.. شاب فلسطيني يصنع سيارة محلية الصنع بورشته.. صور