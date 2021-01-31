توخيل يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

أعلن توماس توخيل ا لمدير الفني لفريق تشيلسي لمواجهة بيرنلي والتي ستنطلق بعد قليل على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" .

وجاء تشكيل تشيلسي للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: ميندي

الدفاع: ألونسو - روديجر - سيلفا - أزبيليكويتا

الوسط: ماونت - كوفاسيتش - جورجينيو

الهجوم: أودوي - فيرنر - آبراهام

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الـ15 برصيد 22 نقطة.





ويتطلع المدرب الألماني الجديد لتشيلسي توماس توخيل، لتحقيق أول فوز له مع البلوز، بعدما قاد الفريق في الجولة الماضية والتي تعادل فيها دون أهداف مع وولفرهامبتون.





وتولى توخيل المهمة الفني لتشيلسي، خلفا للمقال فرانك لامبارد، بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادته.