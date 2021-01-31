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برلمان

أبو العينين وكيل مجلس النواب يشيد بخطة الدولة لتطوير الطرق والنقل.. ويؤكد: تدعم قطاعي التجارة والصناعة

الأحد 31/يناير/2021 - 01:33 م
النائب محمد أبو العينين،
النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة : 
  • مشروعات طموحة تدعم الاستثمارات بمشروعات ضخمة تحمل رؤى المستقبل 
  • تطوير قطاع النقل البري والبحري يحقق مبدأ القيمة المضافة والتنافسية بلغة العصر الحديث
  • تطوير قطاع الطرق والنقل يدعم التجارة والصناعة

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع النقل البري والبحري، مشيرا إلى أن هذا التطوير يحقق مبدأ القيمة المضافة والتنافسية بلغة العصر الحديث بما يحقق مصلحة الأجيال القادمة.

وقال "أبو العينين"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور وزير النقل،: "استوقفني التطوير الحادث في مجال النقل البري والنهري والبحري واستوقفني الخوف من المستقبل والطموح في كافة الخطط من خلال مشروعات ضخمة تحمل رؤى المستقبل".

وتحدث وكيل مجلس النواب عن تحديات التمويل، وأشاد بسياسة تشجيع المستثمر التي انتهجتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، وثمن منظومة تطوير النقل النهري من خلال دراسات تستهدف لتحويله لمشروع تجاري وحضاري يحقق فرص استثماري.

وقال إن ما يحدث يستهدف التسويق لكل المشروعات ويخلق كلا من أشكال التعامل مع العالم بلغة العصر بما يدعم الصناعة والتجارة، مشيدا بتقدم مصر 90 مركزا في  التنافسية العالمية في مجال الطرق.
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