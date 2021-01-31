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مرأة

بالأحمر الناري.. ساندي علي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

الأحد 31/يناير/2021 - 02:15 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة ساندي علي صورًا لها جديدة، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ساندي خلال الصور، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب أسود مكشوف الكتفين، وعلقت على الصورة قائلة": صباح الخير"، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.

واعتمدت ساندى ، على ترك شعرها الأسود اللامع على طريقة اللبس وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

ووضعت بعض اللمسات الجمالية من المكياج الثقيل من رسم العيون باللون الأسود للحواجب ووضع أحمر الشفاه باللون الأحمر الداكن وهو ما جعل إطلالتها جريئة ومثيرة.
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