أمير قطر يبعث برقية عزاء إلى خادم الحرمين

بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم، الأحد، برقية تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.





ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، كما بعث نائب الأمير، عبدالله بن حمد آل ثاني، وكل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ببرقيات تعزية، إلى خادم الحرمين الشريفين، في وفاة الأمير تركي.





وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.





وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي، والذي نشرته صحيفة "سبق": "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه اليوم، الأحد في مدينة الرياض".





واختتم البيان بالقول: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون".





وشغل الأمير الراحل، العديد من المناصب العسكرية والمدنية منها نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وترأس المركز الوطني للأرصاد الجوية.





وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أجرى مكالمة هاتفية مع الأمير فيصل بن تركي، أول من أمس، اطمأن خلالها على صحة الفقيد، وفقًا لتغريدة لنجل الراحل، الأمير فيصل بن تركي.