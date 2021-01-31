لتفادي حدوث كارثة.. إخلاء العقارات المجاورة لمخزن الأحذية المحترق بفيصل وفرض كردون أمني

أخلت قوات الحماية المدنية بالجيزة عدد من العقارات المجاورة للعقار الذي يحتوي على مخزن أحذية فيصل خشية امتداد النيران إليه بعد قرابة ٢٠ ساعة من اشتعالها بالمخزن.





وفرضت مباحث الجيزة كردونا أمنيا حول العقار المشتعل على مسافة عدة أمتار ومنعت الاقتراب منه كما فرضت كردون حول عدد من العقارات المجاورة لإخلائه من السكان.





وأوقفت صباح اليوم قوات الحماية المدنية بالجيزة عمليات إخماد حريق نشب في مخزن احذيه بمنطقة الطوابق في فيصل منذ مساء امس عقب تجدد اشتعال النيران مرة اخرى لبدء انهيار سقف بدروم العقار على القوات أثناء التعامل مع النيران.





وأفادت مصادر أمنية بأن الحريق نشب مساء أمس في "بدروم" يستخدم لتصنيع الاحذية "كوتش" وكان مليء بكميات ضخمة من الأحذية امتدت حتى السقف ونظرا لوجود مواد مساعدة على الاشتعال "كولةوتنر" اشتغلت النيران بسرعة كبيرة وامتدت للطابق الأرضي والثاني المخصصان مخزنين للأحذية.





واضافت المصادر ان البدروم لا يوجد به أية نوافذ تساعد على اخماد النيران واضطرت قوات الإطفاء على التعامل من الباب المدخل الوحيد للبدروم الا ان استمرار وشدة النيران أدت الي انهيار أجزاء من السقف على القوات.. وتم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التي أمرت بوقف عمليات الإخماد خشية انفجار عواميد المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي لكارثة.. وأضافت اللجنة قائلة: سيبوا النار تاكل بعضها التعامل بالإخماد خطر





وتولت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هشام صادق مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة إخلاء العقار المكون من ١٨

طابقا يحتوي على ١٠٨ شقق يسكنها ١٥ أسرة فقط داخل ١٥ شقة تمكنت قوات الإنقاذ البري من إخلائهم قبل امتداد النيران لباقي العقار او انهياره.





وكانت أشارت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية وتحريات مباحث الجيزة ان ماس كهربائي نشب في الطابق الأرضي بعقار المخزن امتد للطابقين الثاني والثالث بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال في المخزن.





تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في منطقة الطوابق بفيصل، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لموقع الحريق، ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بـ 10 سيارات اطفاء لاخماد الحريق.





وتبين من الفحص أن المخزن عبارة عن مبنى مكون من 3 طوابق على مساحة ألف متر، يفتقر لوسائل السلامة والأمن الصناعي مما يزيد صعوبة عملية الإطفاء.