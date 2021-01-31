نائب لوزير النقل: لا يوجد تحديث لطرق الربط بين محافظتي الغربية والبحيرة

ألقى النائب أحمد الشيشيني عضو مجلس النواب، الملقب بنائب الغلابة، كلمة خلال حضور وزير النقل كامل الوزير، للجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، تطرق فيها للطرق الرديئة التي تنتج عنها حوادث الموت.





وقال "الشيشيني"، هناك عدد كبير من الطرق فى مركزي كوم حمادة وبدر بمحافظة البحيرة، وأنه لا يوجد تحديث لها ومتهالكة منذ أكثر من 20 عاما.





وأضاف النائب لا يوجد تحديث لطرق الربط بين محافظتي الغربية والبحيرة، وهناك العديد من الحوادث التي تزهق أرواح كثير من المواطنين، عبر طرق يطلق عليها طرق الموت لذا نرجوا ان يتم النظر إليها.





وكانت من المفاجآت غير المتوقعة في انتخابات النواب، فوز النائب أحمد الشيشيني، بعد حصوله على أكثر من 59 ألف صوت وحصد المركز الأول بين منافسيه، والذي تردد أن الناخبون هم من تكفلوا بمصاريفه الانتخابية.



