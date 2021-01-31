إتاحة الموقع الإلكتروني لاستيفاء متطلبات ترقى المعلمين حتى 14 فبراير

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، يفيد بأنه تم إتاحة موقع http://academy.emis.gov.eg ، الخاص بالسادة المعلمين الذين تم ترشيحهم لترقيات العام 2019/2020، ولم يتقدموا لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 2021/2/14.





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وأكدت وزارة التربية والتعليم ، حرصها على مصلحة السادة المعلمين واتخاذ كافة الإجراءات لعدم تعطيل أو تأجيل ترقي المعلمين وحفاظًا على حقوقهم.





وكانت قد وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضوابط لاستيفاء شروط ملف الترقي للمعلمين المنتدبين إلى ديوان عام الوزارة وللجهات التابعة لها.





حيث قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته لجميع المديريات التعليمية ، على المعلمين المرشحين للترقي المنتدبين إلى ديوان عام الوزارة والجهات التابعة والوزارات الاخرى سرعة تقديم : استمارة تقييم اداء المعلم من قبل مدير المدرسة عن اداء المعلمين سنة واحدة على الاقل من تاريخ شغل الوظيفة الحالية ، و استمارة تقييم آداء المعلم من قبل الموجه الفني عن اداء المعلم عن سنة واحدة على الاقل من تاريخ شغل الوظيفة الحالية.





وشددت وزارة التربية والتعليم على أن تكون هذه الاستمارات معتمدة من المدير او الموجه الفني المختص ، ويكتب اسم المدير أو الموجه المقيم ثلاثيا بخط واضح ، ويحدد فيها تاريخ التقييم ويشترط ان يكون لاحقا على تاريخ شغل الوظيفة الحالية .