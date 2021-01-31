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رياضة

صلاح محسن: روح الأهلي سلاحنا أمام الدحيل

الأحد 31/يناير/2021 - 06:09 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هناك حالة تركيز شديدة من كل اللاعبين، والجميع يتحلى بروح الأهلي، وهي سلاحنا القوي؛ من أجل تخطي عقبة نادي الدحيل القطري في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وقال صلاح محسن: «نمتلك روحا قتالية كبيرة؛ من أجل تحقيق الفوز في المباراة، ولدينا أحلام كبيرة نسعى لتحقيقها في مونديال الأندية».

وأضاف: «جاهزون لتقديم مستويات متميزة أمام الدحيل، ولدينا دوافع كبيرة جدا من أجل تحقيق الفوز واستكمال المشوار بنجاح».

وأشار صلاح محسن إلى أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عقد جلسة مع لاعبي الخط الهجومي؛ لمنحهم العديد من التعليمات الفنية الخاصة بمواجهة الدحيل، وهناك إصرار كبير لدى لاعبي الاهلي لتحقيق الهدف وهو الفوز.

وقال: «نتطلع لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان من خلال مشاركتنا في هذا الحدث العالمي الذي سيكون محط أنظار العالم أجمع، ونعرف جيدا أهمية مشاركة الأهلي في مونديال العالم للأندية، والجميع داخل المعسكر الحالي للفريق في قمة التركيز لتحقيق أهدافنا الخاصة بالتحضير لمباراة الدحيل القطري».

واختتم صلاح محسن تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم جماهير الأهلي للفريق، وهي دافع قوي جدا  للاعبين قبل افتتاحية مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين تعاهدوا على تقديم أفضل ما لديهم؛ من أجل إسعاد جماهير النادي.
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