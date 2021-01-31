صلاح محسن: روح الأهلي سلاحنا أمام الدحيل

أكد صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هناك حالة تركيز شديدة من كل اللاعبين، والجميع يتحلى بروح الأهلي، وهي سلاحنا القوي؛ من أجل تخطي عقبة نادي الدحيل القطري في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
وقال صلاح محسن: «نمتلك روحا قتالية كبيرة؛ من أجل تحقيق الفوز في المباراة، ولدينا أحلام كبيرة نسعى لتحقيقها في مونديال الأندية».
وأضاف: «جاهزون لتقديم مستويات متميزة أمام الدحيل، ولدينا دوافع كبيرة جدا من أجل تحقيق الفوز واستكمال المشوار بنجاح».
وأشار صلاح محسن إلى أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عقد جلسة مع لاعبي الخط الهجومي؛ لمنحهم العديد من التعليمات الفنية الخاصة بمواجهة الدحيل، وهناك إصرار كبير لدى لاعبي الاهلي لتحقيق الهدف وهو الفوز.
وقال: «نتطلع لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان من خلال مشاركتنا في هذا الحدث العالمي الذي سيكون محط أنظار العالم أجمع، ونعرف جيدا أهمية مشاركة الأهلي في مونديال العالم للأندية، والجميع داخل المعسكر الحالي للفريق في قمة التركيز لتحقيق أهدافنا الخاصة بالتحضير لمباراة الدحيل القطري».
واختتم صلاح محسن تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم جماهير الأهلي للفريق، وهي دافع قوي جدا للاعبين قبل افتتاحية مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين تعاهدوا على تقديم أفضل ما لديهم؛ من أجل إسعاد جماهير النادي.