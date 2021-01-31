الفئة العمرية الأكثر عرضة لـ الإصابة بـ كورونا .. مدير مستشفى عزل يجيب

فيروس كورونا إن عدد المصابين داخل مستشفى العزل قليل، مشيرا إلى أن تعداد مصابي كورونا يتناقص بشكل ملحوظ بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة والقرارات التي اتخذتها الدولة المصرية تراعي دائما مصلحة المواطن في المقام الأول. قالت الدكتورة هالة سويد مدير مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي بمستشفيات جامعة عين شمس، والذي تم تحويله إلى عزل مصابيإن عدد المصابين داخل مستشفى العزل قليل، مشيرا إلى أن تعداد مصابي كورونا يتناقص بشكل ملحوظ بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة والقرارات التي اتخذتها الدولة المصرية تراعي دائما مصلحة المواطن في المقام الأول.









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وأضافت مدير مستشفى العزل خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ومن المحتمل أن يكون الطفل حاملا للفيروس ولم تظهر عليه أي أعراض، ولكن بعض الحالات يظهر عليها الأعراض. منوهة بأنه لابد من الحفاظ على الاجراءات الاحترازية للاشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة وكبار السن.









وأكدت أن هناك تراجعا ملحوظا بأعداد كورونا في الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك لقرار تعليق الدراسة وجزء كبير من وعي المواطنين، مشيرة إلى أن المستشفى يوجد به عدد قليل من المصابين.





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وشددت مدير المستشفى العزل على التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والابتعاد عن أي شخص يعاني من مشاكل صحية مثل السخونة والرشح أو ما يشبه أعراض البرد.









وفي ذات السياق أوضح الدكتور أسامة أشرف أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي ومدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس الخاص بعزل مصابي فيروس كورونا خلال تصريحات سابقة لـ صدى البلد، أنه توجد أعراض جديدة في الموجة الثانية في ثلاثة أجهزة بالجسم وهي "الجهاز التنفسي ، أو الهضمي، أو العصبي".









وأشار الدكتور أسامة أشرف إلى الأعراض التي تؤكد الإصابة بفيروس كورونا وهي كالآتي :





الجهاز العصبي

_ صداع

_ آلام العظام و العضلات و المفاصل

_ فقدان حاستي الشم والتذوق





الجهاز الهضمي

_ آلام بالبطن

_ قيء مستمر

_ إسهال حاد





الجهاز التنفسي

_ نهجان

_ كحة مستمرة ونقص الأكسجين

_ آلام بالصدر







