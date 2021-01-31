حملة مكبرة بجنوب الأقصر للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ..صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير، حملة مكبرة شملت المرور على الشوارع الرئيسية ومداخل القرى؛ للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بها، حرصا على سلامة المواطنين، بالتنسيق مع صباح منصور وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز ومختار عبد المنعم مدير الاشغالات.





خلال الحملة تم ضبط 6 مواطنين بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50 جنيها.





وفي السياق ذاته قام رئيس المركز بالمرور على المقاهي للتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية وتم مصادرة 5 شيش وتحرير محضر بالواقعة، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.





وفي سياق متصل تمكنت شرطة المرافق بالتنسيق مع قسم الإشغالات بالمرور على شوارع المدينة وتم تحرير ١٠ محضر إشغال طريق، وعدد 4 محاضر بائع متجول، وعدد 4 محاضر نظافة ، وتنفيذ 16 إزالة إدارية، وعدد 1 محضر نشاط بدون ترخيص.