حملة مكبرة بجنوب الأقصر للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ..صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير، حملة مكبرة شملت المرور على الشوارع الرئيسية ومداخل القرى؛ للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بها، حرصا على سلامة المواطنين، بالتنسيق مع صباح منصور وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز ومختار عبد المنعم مدير الاشغالات.
خلال الحملة تم ضبط 6 مواطنين بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50 جنيها.
وفي السياق ذاته قام رئيس المركز بالمرور على المقاهي للتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية وتم مصادرة 5 شيش وتحرير محضر بالواقعة، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
وفي سياق متصل تمكنت شرطة المرافق بالتنسيق مع قسم الإشغالات بالمرور على شوارع المدينة وتم تحرير ١٠ محضر إشغال طريق، وعدد 4 محاضر بائع متجول، وعدد 4 محاضر نظافة ، وتنفيذ 16 إزالة إدارية، وعدد 1 محضر نشاط بدون ترخيص.