ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملة مكبرة بجنوب الأقصر للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ..صور

الأحد 31/يناير/2021 - 07:14 م
الحملات على المقاهي
الحملات على المقاهي
Advertisements
شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير، حملة مكبرة شملت المرور على الشوارع الرئيسية ومداخل القرى؛ للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بها، حرصا على سلامة المواطنين، بالتنسيق مع صباح منصور وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز ومختار عبد المنعم مدير الاشغالات. 

خلال الحملة تم ضبط 6 مواطنين بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50 جنيها. 

وفي السياق ذاته قام رئيس المركز بالمرور على المقاهي للتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية وتم مصادرة 5 شيش وتحرير محضر بالواقعة، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا. 

وفي سياق متصل تمكنت شرطة المرافق بالتنسيق مع قسم الإشغالات بالمرور على شوارع المدينة وتم تحرير ١٠ محضر إشغال طريق، وعدد  4 محاضر بائع متجول، وعدد 4  محاضر نظافة ، وتنفيذ 16 إزالة إدارية، وعدد  1 محضر نشاط بدون ترخيص.

حملة مكبرة بجنوب الأقصر للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ..صور
حملة مكبرة بجنوب الأقصر للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ..صور
حملة مكبرة بجنوب الأقصر للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ..صور
حملة مكبرة بجنوب الأقصر للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ..صور
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مخلل القرنبيط.. 4 وصفات مختلفة

طريقة علاج حب الشباب .. رخيصة وسريعة

رشة جريئة.. قصة سيارة أنقذت سلماوي وميما من قضية قتل