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صندوق تحيا مصر: تجهيز 1800 منزل وتوريد 900 ماكينة غسيل كلوي لمستشفيات الصحة

الأحد 31/يناير/2021 - 07:38 م
صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر
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حمزة شعيب
قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري جمعت كل الأطراف المنوط بها توفير حياة كريمة للمواطن الأكثر احتياجًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشاريع التي تقوم بها الدولة وتطوير المناطق العشوائية، ليس فقط من أجل توفير سكن، لكنها تهدف لإنقاذ الإنسان من مناطق غير آدمية كان يقطن فيها.

وأضاف محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن مشاركة الصندوق في مبادرة تطوير الريف تكون نوعية مثل تجهيز عرائس ورفع كفاءة المنازل ومساعدة المرأة المعيلة.

وأوضح أنه قبل منتصف العام الجاري سيتم الانتهاء من تجهيز 1800 منزل وتوريد 900 ماكينة غسيل كلوي لمستشفيات وزارة الصحة.
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