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أحمد موسى: كامل الوزير أفضل وزير نقل في العالم

الأحد 31/يناير/2021 - 07:55 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
أشاد الإعلامي أحمد موسي، بوزير النقل المهندس كامل الوزير ، قائلا:" أكد لي أنه تحت أمر مصر  وشعبها العظيم".

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد":" المهندس كامل الوزير حصل علي دعم هائل من أعضاء مجلس النواب".

وتابع:" المهندس كامل الوزير يقدم أداءا رائعا منذ توليه العمل بوزارة النقل ومن الممكن تصنيفه كأفضل وزير نقل في العالم".

وأحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بيان وزير النقل المهندس كامل الوزير، إلى اللجان المختصة كل فى مجاله، لدراسة البيان وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، بعدما إنتهى الوزير كامل الوزير، من التعقيب على ردود النواب على بيانه الذى سبق وألقاه الوزير اليوم عن أداء وزارته أمام الجلسة العامة.
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