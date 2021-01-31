أمر غير أخلاقى.. جراح بالمستشفى الملكي في لندن: نسبة فاعلية لقاح أسترازينكا تصل إلى 70%

قال الدكتور أحمد المشتت، الطبيب الجراح بالمستشفى الملكي في لندن، إن لقاح أسترازينكا يشبه لقاح فايزر، فى تحفيز الجهاز المناعي ليستجيب، ويشكل الأجسام المضادة لقتل فيروس كورونا .





وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد ، أن نسبة فاعلية لقاح أسترازينكا تصل إلى 70% .





وتابع أن بريطانيا قامت بتلقيح 8 ملايين مواطن، ومن الممكن أن يحصل المواطن على الجرعة الأولى، وينتظر 6 أسابيع ليحصل على الثانية، لكن جرعة واحدة لا تكفي، ولا بد من الجرعة الثانية.





وأوضح أنه من الممكن منح لقاح جونسون تصريح طوارئ قريبًا، لكن الأزمة في التصنيع الذي يأخذ أكثر من 3 أشهر حتى يكون جاهزًا، ومن الوارد أن نحتاج جرعة سنويا من لقاح فيروس كورونا.



