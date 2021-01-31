نصائح للطلاب استعدادا لامتحانات نصف العام

وجه وزير التعليم العالي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير، رؤساء الجامعات بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.









اقرأ أيضا :









ومن جانبها أكدت الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ضرورة التركيز والاستعداد جيدا للامتحانات بشكل سليم دون التطرق لأي شيء يدور في الخارج من أخبار سلبية وشائعات.









وأضافت الدكتورة سامية خلال تصريحات لصدى البلد أن الأسرة لها دور أساسي وفعال بشرط أن تكون متفهمة ومدركة الحالة النفسية التي يمر بها الطالب، ولا تظهر أي نوع من القلق أو التوتر أمام الأبناء، حتى لا ينعكس عليهم .









وأشارت خضر: يجب على جميع الطلاب وضع خطة وقت محدد كل يوم للمذاكرة وتجنب الشائعات والبعد عن الأخبار المحبطة التي تطاردهم في كل مكان، فيجب عليهم أن تكون لديهم ثقة في الجامعة التي ينتمون إليها" .







