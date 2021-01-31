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رياضة

إبراهيم أبو اليزيد إعارة للمقاصة

الأحد 31/يناير/2021 - 10:04 م
إبراهيم أبو اليزيد
إبراهيم أبو اليزيد إعارة للمقاصة
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نانسي القاضي

نجح مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة،  في الحصول على خدمات  إبراهيم أبو اليزيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي على سبيل الإعارة لمدة ٦ شهور لتدعيم صفوف الفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


وجاء اانتقال ابراهيم ابواليزيد إلى صفوف المقاصة، في الساعات القليلة قبل غلق القيد للموسم الجاري.



كما نجح مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة،  في الحصول على خدمات  محمد مخلوف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي على سبيل الإعارة لمدة ٦ شهور لتدعيم صفوف الفريق الفيومي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.
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