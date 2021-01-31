إبراهيم أبو اليزيد إعارة للمقاصة

نجح مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، في الحصول على خدمات إبراهيم أبو اليزيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي على سبيل الإعارة لمدة ٦ شهور لتدعيم صفوف الفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وجاء اانتقال ابراهيم ابواليزيد إلى صفوف المقاصة، في الساعات القليلة قبل غلق القيد للموسم الجاري.
كما نجح مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، في الحصول على خدمات محمد مخلوف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي على سبيل الإعارة لمدة ٦ شهور لتدعيم صفوف الفريق الفيومي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.