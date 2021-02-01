من يؤخر صلاة الفجر عن وقتها إلى قبل شروق الشمس بدقائق.. 5 حقائق يجب معرفتها

، ما حكمها؟ يعد من أهم الأمور التي يغفل عنها الكثير دون أن يدركون ذلك، فالجميع يعلم أن فضل

عظيم، وأنه لهذا أوصى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بالحرص على اغتنامه، لكن أغلبنا لا يعلم آخر وقت

في وقتها ، وما هو الفجر الصادق ، فتحت

بند السهر سواء بدافع العمل أو الدراسة أو حتى من باب التسلية يفوتهم

، ولا شك أنه لو علم أولئك النائمون عن

أن هذا يضيع عليهم ويحرمهم من فضل صلاة الفجر في وقتها الذي يعادل ما يقرب من عشرين مكافأة ربانية في الدنيا والآخرة، سيسارعون لاغتنام فضله

، وهو ما يطرح سؤال ع

، ما حكمها؟

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