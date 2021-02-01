من يؤخر صلاة الفجر عن وقتها إلى قبل شروق الشمس بدقائق.. 5 حقائق يجب معرفتها

من يؤخر صلاة الفجر عن وقتها إلى قبل شروق الشمس بدقائق ، ما حكمها؟ يعد من أهم الأمور التي يغفل عنها الكثير دون أن يدركون ذلك، فالجميع يعلم أن فضل صلاة الفجر في وقتها عظيم، وأنه لهذا أوصى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بالحرص على اغتنامه، لكن أغلبنا لا يعلم آخر وقت صلاة الفجر في وقتها ، وما هو الفجر الصادق ، فتحت بند السهر سواء بدافع العمل أو الدراسة أو حتى من باب التسلية يفوتهم فضل صلاة الفجر في وقتها ، ولا شك أنه لو علم أولئك النائمون عن صلاة الفجر أن هذا يضيع عليهم ويحرمهم من فضل صلاة الفجر في وقتها الذي يعادل ما يقرب من عشرين مكافأة ربانية في الدنيا والآخرة، سيسارعون لاغتنام فضله، وهو ما يطرح سؤال عن من يؤخر صلاة الفجر عن وقتها إلى قبل شروق الشمس بدقائق ، ما حكمها؟ .
وقت صلاة الفجر
وقت صلاة الفجر حيث إن لكل صلاةٍ من الصلوات الخمس المفروضة وقتٌ مخصصٌ لها لا ينبغي على العبد تأخير أدائها، ولو فعل ذلك لكان مفرّطًا بحق الله عليه، وسوف يُحاسب على ذلك، ويبدأ وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق -وهو البياض الممتد في الأفق من الشمال إلى الجنوب-، وينتهي وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس من المشرق، فصلاة الفجر قبل طلوع الشمس صحيحة باتّفاق العلماء لا خلاف على ذلك، وإنما حدث خلافًا في تحديد أفضل وقت صلاة الفجر ، فيرى الحنفية وقت الأفضلية هو الإسفار، أي عند انكشاف الظلمة وظهور النور، بينما يرى جمهور العلماء أن وقت الأفضلية بالغلس، أي في الظلمة قبل الإسفار.
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