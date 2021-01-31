تعاون إيجابي.. الصحة: الهند والصين أبرز المصنعين للمادة الخام لمعظم الأدوية

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إن 2021 سيشهد العديد من التجارب على الأعمار والفئات وأصحاب الأمراض المزمنة المعينة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك العديد من اللقاحات في هذا العام.





وأضافت "زايد"، أثناء حوارها التلفزيوني ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن اللجان العلمية العليا والهيئات أقرت بأمن اللقاحات المستخدمة في مصر، مشيرة إلى أن اللقاحات القادمة سواء من جافي وغيرها جميعها طُبقت عليها دراسات من حيث الأمان والجودة.





وأوضحت أن الهند والصين أصبحتا المصنعتين الأوليين للمادة الخام للأدوية واللقاحات، معقبة 100% من المواد المستخدمة في تصنيع دواء مبادرة 100 مليون صحة مستوردة من الهند والصين.





وتابعت التعاون مع الهند يعد من أهم الإيجابيات في الفترة القادمة، مشددة على أن الوزارة سترسل وفدا إلى الهند من أجل عقد بعض الاتفاقات.