الحكومة الإسرائيلية توافق على تمديد الإغلاق بسبب كورونا

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على تمديد الإغلاق في البلاد، حتى يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة السابعة.





ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن إسرائيل وافقت على تخصيص 5000 جرعة لقاح ضد فيروس كورونا لفلسطين.





وقال المتحدث باسم جانتس، وفقًا لموقع Ynet، "تمت الموافقة بالفعل على تخصيص 5000 جرعة لقاح".





وأضاف "سيتم تسليم لقاحات 2500 عامل صحي إلى رام الله في بداية الأسبوع المقبل"





وقال مصدر لوسائل الإعلام إن "إسرائيل ستقدم لقاح فايزر لفلسطين".



