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أخبار العالم

جيش ميانمار يكشف حقيقة وقوع انقلاب عسكري

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:25 ص
جيش ميانمار
جيش ميانمار
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شريف سيد
أعلن جيش ميانمار، اليوم الإثنين، تنفيذ عدة إجراءات، وذلك ردا على تزوير الانتخابات التي شهدتها البلاد العام الماضي. 

وذكر شهود عيان، وفق ما نشرته وسائل إعلام دولية، عن انتشار جنود الجيش في  العاصمة نايبيداو بميانمار، وسط ملامح انقلاب عسكري في البلاد. 

وأعلن الحزب الحاكم في ميانمار، اليوم الإثنين، اعتقال زعيمة البلاد، أون سان سو تشي، ورئيس البلاد، وعدد من كبار المسئولين في البلاد. 

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الحكومة المدنية والجيش القوي الذي أثار مخاوف من حدوث انقلاب في أعقاب انتخابات يقول الجيش إنها مزورة.

وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم ميو نيونت إلى وكالة رويترز إن المستشارة ورئيس الدولة وين مينت، وزعماء آخرين "اختطفوا" في الساعات الأولى من الصباح.

وكان الجيش قد أعرب عن التزامه بدستور البلاد. وأصدر بيانًا أوضح فيه أنه أُسيء فهم تصريحات قائده، لكنه لم يدحض بشكل واضح احتمال وقوع انقلاب وشيك. 
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