مع قرب انعقادها .. إعلام القاهرة توضح طرق إجراء الامتحانات .. وآداب تقبل الأعذار المقدمة بشروط كشفت عنها .. والجامعة: مستعدون لإقامتها بكل الطرق والطلاب مؤهلون بشكل كبير





عميدة إعلام القاهرة :

إجراء الامتحانات "أونلاين" وقبول الأعذار المقدمة من الطلاب





آداب القاهرة :

نقبل جميع الأعذار .. واحتفاظ الطالب بدرجات أعمال السنة









يترقب طلاب الجامعات المصرية امتحانات الفصل الدراسي الأول ، حيث يتساءل الكثير عن موعد إقامتها وكيفية إجرائها ، خاصة مع قرب انعقادها وهل ستقبل الكليات طلبات الأعذار المقدمة من الطلاب بشأن تأجيل العديد من المواد ، وهل سيحتفظ الطالب بدرجات أعمال السنة .





وفيما يلي يجيب "صدى البلد" عن جميع هذه التساؤلات ، وتوضيح موقف كليات جامعة القاهرة ، حول مواعيد إجراء الامتحانات وكيفية إقامتها ، وكذلك الشروط المتعلقة بقبول طلبات الأعذار .









أكد الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، على أن الجامعة مستعدة لإقامة امتحانات الفصل الدراسي الأول ، سواء حضوريا في مقر الجامعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة ، أو "أونلاين" من خلال المنصات الالكترونية الخاصة بالجامعة .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه سيتم إجراء الامتحانات بعد عودة الطلاب من إجازة نصف العام مباشرة ، وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات .





وأضاف "علم الدين" أن جامعة القاهرة يتوفر بها كافة الإمكانيات ، سواء الطبية أو التكنولوجية والتي تسمح بإجراء الامتحانات بكافة الطرق الممكنة ، لافتًا إلى أن جميع الكليات قد أعدت وأهلت طلابها بشكل كبير ، لكيفية استخدام هذه الإمكانيات وتسخيرها سواء في العملية التعليمية أو الامتحانات .





وتابع المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، أنه تم تنظيم ورش تدريبية للطلاب في هذا الشأن خلال الفصل الدراسي لتعريف الطلاب بها وكيفية استخدامها واستغلالها .





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من جانبها ، قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول من المقرر أن تجرى "أون لاين" وفقًا للقرار الذي اتخذه مجلس الكلية مؤخرًا بهذا الشأن .





وأضافت في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن وحدة التعليم الالكترونى بالكلية قد قامت بعمل دورات تدريبية وورش لتأهيل الطلاب و كذلك أعضاء هيئة التدريس على الاختبارات الالكترونية وكذلك تنمية مهاراتهم على المنصات .

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وأشارت "مصطفى" إلى أنه تم إعداد وتجهيز جداول الامتحانات ، سواء للقسم العربي أو الشعبة الانجليزية ، وأن الكلية في انتظار توجيهات مجلس الجامعة لتحديد الموعد النهائي للامتحانات ، والتي من المقرر إقامتها بعد عودة الطلاب من إجازة نصف العام وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات .





وأشارت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة إلى أن قبول الاعذار متاح ، خاصة الموثقة بتقارير طبية من المستشفيات الحكومية ، على أن تعاد للطلاب الامتحانات مع بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني .









وفي ذات السياق قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، إن الكلية ستقبل جميع طلبات الأعذار التي سيقدمها أي طالب أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، على أن يتم عمل الامتحان في المواد المؤجلة مع بداية الفصل الدراسي الجديد ويحتفظ الطالب بدرجات أعمال السنة .





ونوه "كامل" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إلى أن الطالب يقوم بتقديم كافة الأوراق الرسمية التي تثبت إصابته بشرط أن يكون من مستشفى حكومي وليس خاصا لقبول العذر.





وأوضح عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أن الكلية تقوم بعزل أي طالب يشتبه بإصابته داخل العيادة الطبية ، وتكون مجهزة بكافة الأجهزة الطبية ، للكشف على الطالب ، كما أن حالات الإصابة يتم تحويلها على عيادة "كوفيد" بالقصر العيني ، ويقوم الطالب باستكمال الطالب للامتحانات بعد تعافيه.





على أن يتم إجراء الامتحانات بعد عودة الطلاب من إجازة نصف العام مباشرة ، مؤكدًا على أن الكلية جاهزة لإقامتها بأي طريقة سواء حضوريا أو أونلاين من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية.





وتابع "كامل" أن الكلية تجهز المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني ، حيث يتم طرحها على منصة بلاك بورد الخاصة بالكلية ، لتوفير هذه المقررات عند الحاجة إليها ، لافتًا إلى أن المقررات الدراسية المطروحة خلال الفصل الدراسي الثاني كما هي دون زيادة ، كما أنها ستكون متاحة لجميع الطلاب عند دخولهم على المنصة.





وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قد وجه رؤساء الجامعات خلال الجلسة التي تم انعقادها يوم السبت الموافق 23 من يناير 2021م بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري.





ومن المقرر بدؤها عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة ، كما أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا يوميا.