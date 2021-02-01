التنمية المحلية عن وقت إنهاء تطوير القرى: نبذل قصارى الجهد للاتتهاء قبل الموعد

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، إن المبادرة تقوم على أساس التوجيه الرئاسي ودعم القيادة السياسية، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر عدة توجيهات للمبادرة في يناير 2019، وتم العمل عليها من قبل كل اجهزة الدولة لترجمة تلك المبادرة على ارض الواقع.





ولفتت الدكتورة ولاء جاد الكريم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، الي ان المبادرة تقوم بجهد مخطط ومتكامل يسعى الي تغيير شامل في حياة اهالينا بالريف والقرى، بما في ذلك من تطوير لكل الخدمات سواء من بنية تحتية او اقتصادية او اجتماعية وصحية وغيرها.





وتابعت أن التكليف الرئاسي مر بمرحلتين الاولى منها مرحلة يناير 2019 وكانت تستهدف تجمعات ريفية، وتم انهاء العمل بها في 143 قرية، وجاري استكمال 375 قرية قبل نهاية 30 يونيو من العام الجاري، مشيرا الي انه تم التوسع في البرنامج ليشمل تطوير كل القرى المصرية وتستهدف 4500 قرية.



