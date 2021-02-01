ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خط ساخن للتواصل.. تفاصيل جديدة عن وصول لقاحات كورونا إلى لبنان

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:40 ص
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
كشف رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا في لبنان، الدكتور عبد الرحمن البزري، تفاصيل جديدة عن وصول اللقاحات إلى البلاد، بعد الإعلان في وقت سابق عن خطة الحملة الوطنية للتطعيم.

وقال البرزي في تصريحات إلى "صوت كل لبنان"، إنه من المقرر أن تصل اللقاحات إلى بيروت في 15 فبراير الجاري، ومن المرتقب وصول "استرازينيكا" قبل نهاية الشهر كما حدد في الخطة، لافتا إلى وجود مشكلة في العالم بوصول اللقاحات.

وأكد البرزي أن نسبة الإقبال على التلقيح ليست فقط مقبولة بل مرتفعة، نظرا لوجود منصات خاصة بالقطعات.

وعن شكوى بعض المواطنين من هم من كبار السن بشأن عدم إمكانية التسجيل عبر المنصة، أوضح البزري أنه سيتم وضع خط ساخن خاص باللقاح خلال أيام.
 
وعن شمول اللقاح السلالة الجديدة، أشار إلى أن الطريقة الأفضل هي التلقيح المجتمعي، مؤكدا أن أول من سيأخذ اللقاح هم العاملون في القطاع الصحي وفق ترتيب يأخذ في الاعتبار نوع عملهم، فضلا عن المسنين في الوقت نفسه، ثم يتم اكتمال البروتوكول الذي تم وضعه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

2 مليون جرعة.. الصحة اللبنانية تعلن موعد استلام الدفعة الأولى من لقاح كورونا

لبنان: لقاح كورونا سيصل البلاد بين 7 و15 فبراير المقبل

الولايات المتحدة تعلن موعد ترخيص لقاح أكسفورد

الصحة: التطعيم باللقاح الصيني ضد كورونا بين الأسبوعين الثاني والثالث من يناير

وزير الصحة البريطاني: نمتلك عدد لقاحات أكبر من أوروبا

ملك النرويج وزوجته يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ترشيحاتنا

تنبيه عاجل من السفارة السعودية في أمريكا إلى رعاياها

برلمانية تتساءل عن جهود الصحة لمواجهة فيروس نيباه الجديد

زعيمة ميانمار تدعو شعبها إلى عدم القبول بالانقلاب العسكري

تضاؤل فرص مشاركة هاني والشحات أمام الدحيل في مونديال الأندية

بيل جيتس يحذر: أزمة كورونا ستستمر لفترة طويلة

اليوم.. أول أيام تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير.. كافة الطرق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين أحدث وأرخص سيارتين مستعملتين في مصر بـ 70.000 جنيه.. صور

تسبب السرطان .. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول البيتزا؟

شاهد.. سيارات سكودا تعمل بالغاز الطبيعي قريبا في مصر اوكتافيا جي تك octavia g tec