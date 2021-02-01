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أخبار العالم

أسترازينيكا تورد جرعات إضافية من لقاح Covid-19 للاتحاد الأوروبي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:47 ص
جرعات إضافية من مضاد
جرعات إضافية من مضاد كورونا لأوروبا
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محمد علي



قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن شركة الأدوية أسترازينيكا ستقدم جرعات إضافية من لقاح فيروس كورونا إلى الاتحاد الأوروبي وستزيد قدرتها التصنيعية في القارة، وفق ماذكرت سي إن إن.

وفي تغريدة على تويتر ، وصفت أورسولا فون دير لاين، هذه الخطوة بأنها "خطوة إلى الأمام في مجال اللقاحات" ، قائلة: "ستقدم أسترازينيكا  9 ملايين جرعة إضافية في الربع الأول (40 مليون في المجموع) مقارنةً بما كان الأسبوع الماضي وستبدأ عمليات التسليم قبل أسبوع من الموعد المحدد ".

وقالت أيضًا في تغريدتها: "ستوسع الشركة أيضًا قدرتها التصنيعية في أوروبا".


أوصت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة  بالتصديق على لقاح أوكسفورد-أسترا زينيكا لاستخدامه بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة ، متوجًا أسبوعًا مضطربًا شهد هجوم الكتلة  على شركة الأدوية بسبب تأخيرات في التوريد.

جاء القرار الذي طال انتظاره من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بعد أن حذرت عدة دول في الاتحاد الأوروبي من نفاد جرعات اللقاح ، ومع تزايد وفيات فيروس كورونا في جميع أنحاء القارة.

في محاولة لمعالجة المخاوف بشأن الإمداد ، تبنت المفوضية الأوروبية أيضًا إجراءات جديدة يوم الجمعة الماضي قد تقيد تصدير لقاحات Covid-19 خارج الكتلة في بعض المواقف.


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