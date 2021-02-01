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أخبار العالم

بعد هروبه.. مسئول كوري كبير يكشف أسرار الأسلحة النووية للزعيم الشمالي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:18 م
كيم يونج أون
كيم يونج أون
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محمد علي
أكد دبلوماسي كوري شمالي سابق،  إن حكومة بلاده التي يرأسها الزعيم كيم جونج أون، لن تتخلى عن الترسانة النووية التي تمتلكها، مهما عقدت من اتفاقات وتعاون العالم لإخراجها من عزلتها، لأن السلاح النووي سر بقاء الزعيم، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية في تقريرٍ لها.



قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية : إن " ريو هيون وو،  انشق عن النظام ليهرب إلى كوريا الجنوبية في سبتمبر من عام 2019".

كشف  الدبلوماسي الكوري بــأن نظام كوريا الشمالية يرى إن قوته تأتي من الأسلحة النووية وإنها من تضمن استقرار النظام، كما إن الزعيم كيم يونج أون يرى كذلك أن الأسلحة النووية هي مصدر قوته وبقائه في الحكم مرهبًا للجميع.

وقال ريو أيضا إن "الشمال قد يرغب في التفاوض على تقليل حجم أسلحته النووية ولكن على الأرجح لن يتخلى أبدا عن كامل ترسانته النووية".

ذكرت "سي إن إن" عن ريو، قوله إن "الحكومات الأمريكية السابقة حاصرت نفسها في زاوية، لتصميمها على نزع السلاح النووي قبل أي مفاوضات مع الدولة الشمالية".


 

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