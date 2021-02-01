ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزير المالية يزف بشرى لأصحاب المعاشات من داخل مجلس النواب

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:22 م
وزير المالية أمام
وزير المالية أمام مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
كشف د. محمد معيط وزير المالية، عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق الحماية الاجتماعية، وإنهاء التشوه الحادث في ملف الدعم، مشيرا إلى أننا استهدفنا انهاء التأثيرات السلبية على هذا القطاع .

وقال وزير المالية ، خلال الجلسة العامة للبرلمان: " تم تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية و التعليم و الصحة، موضحا أن خفض دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 الي 28 مليار جنيه .

وقال وزير المالية، إنه تم أيضا اصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار جنيه إضافية، وزاد نصيب الفرد من 15 جنيه الي 50 جنيه ، وأن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه، موضحا أن الدولة المصرية تسعى للمزيد من زيادة المرتبات و المعاشات و تحسين معيشة المواطن .

وقال إن وزارة المالية خصصت مبلغ 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات ، وأنه من المقرر ان يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام 306 مليارات جنيه وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات الي 45 تريليون جنيه.

 واضاف ان الحكومة تستهدف استقرار احوال اصحاب المعاشات والعمل ان يكون هناك دعم كبير لهم لتحقيق حياة كريمة لاصحاب المعاشات، مضيفا انه فيما يخص المحور الخاص بمعدل النمو فان مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل الي 5.6 بالمائة وهو اعلي معدل نمو في الاقتصادات الناشئة واعلي معدل نمو بالمنطقة العربية.

وأشار الي انه علي الرغم من جائحة كورنا وتاثيرها علي كافة الاقتصادات العالمية الي ان معدل النمو عام 2019-   2020 وصل الي 3.6 بالمائة وهو معدل عال بالنظر الي الظروف التي اجتاحت العالم وفيما يخص الايرادات الخاصة بالدولة المصرية .

وأضاف الوزير ان معدل الايرادات ارتفع الي ما يقرب 17% في حين ارتفعت الايرادات غير الضريبية الي 26 بالمائة في حين زادت المصروفات بنسبة 15% نظرا لظروف جائحة كورنا خاصة في مجال الاستثمارات والحماية الاجتماعية .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة: تحقيق فائض أولي 14 مليار جنيه.. وارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات

وزير المالية: مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى

وزير المالية: تراجع معدلات الفقر لأول مرة بمصر منذ 20 عامًا

محمد معيط: الرئيس راهن على الشعب فى الإصلاح الاقتصادى.. زودنا المرتبات 100%..السياحة خسرت 14 مليار دولار بسبب كورونا

ترشيحاتنا

إبداع وإقناع.. 5 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد هدفي ويست هام

تعرف على آخر كلمة قالها محمد الصغير قبل وفاته

كويتي يحاول الانتحار في مكان عام بالساطور.. والشرطة تتدخل

سر اجتماع الخطيب بوالتر بواليا في رحلة المونديال

أخبار الرياضة.. رامي ربيعة ينضم إلى المقاولون العرب.. كلوب يتغزل في محمد صلاح

يجب احترام إرادة الشعب .. الأمم المتحدة تدين بشدة انقلاب ميانمار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تطرح سيارات متطورة صغيرة الحجم .. صور

بفستان ساحر ومجوهرات ملفتة.. نيللي كريم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد