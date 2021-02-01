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حوادث

حملات أمنية لضبط تجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية بسوهاج

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:20 م
حملات امنية لضبط
حملات امنية لضبط تجار المخدرات
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مصطفى الرماح
تواصل أجهزة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، وتكثيف الملاحقات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج عن إستهداف وضبط عدد من العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة بقصد الترويج والإتجار .

وتم  ضبط (كمية من مخدر الشابو - كمية من مخدر الهيروين– كمية من سائل لمادة مخدرة "تستخدم فى تصنيع مخدر الشابو" – كمية من مخدر الحشيش) ، وكذا (بندقية آلية والخزينة الخاصة بها وطلقتين لذات العيار - ميزان حساس - سلاح أبيض - أرجيلة لتعاطى مخدر الحشيش – 6 هواتف محمولة - كمية من المشغولات الفضية وساعات يد "متحصلات المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم" - مبلغ مالى) بحوزة (عنصرين إجراميين - لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .
 
 
كما تم ضبط (كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الحشيش - بندقية آلية - خزينه وطلقات لذات العيار - سيارة ملاكى - ميزان حساس – 3 هواتف محمول) بحوزة (شخصين – مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا) ، وبمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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