حملات أمنية لضبط تجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية بسوهاج





وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج عن إستهداف وضبط عدد من العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة بقصد الترويج والإتجار .





وتم ضبط (كمية من مخدر الشابو - كمية من مخدر الهيروين– كمية من سائل لمادة مخدرة "تستخدم فى تصنيع مخدر الشابو" – كمية من مخدر الحشيش) ، وكذا (بندقية آلية والخزينة الخاصة بها وطلقتين لذات العيار - ميزان حساس - سلاح أبيض - أرجيلة لتعاطى مخدر الحشيش – 6 هواتف محمولة - كمية من المشغولات الفضية وساعات يد "متحصلات المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم" - مبلغ مالى) بحوزة (عنصرين إجراميين - لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .



كما تم ضبط (كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الحشيش - بندقية آلية - خزينه وطلقات لذات العيار - سيارة ملاكى - ميزان حساس – 3 هواتف محمول) بحوزة (شخصين – مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا) ، وبمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.





و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



