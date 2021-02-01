معيط: الحصيلة الضريبية لهذا العام ستصل إلي 862 مليار جنيه





قال د. محمد معيط وزير المالية إن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية أتت بثمارها ، مشيرا إلى ان هناك قطاعات تأثرت بسبب جائحة فيروس كورونا مثل صناعات السياحة والطيران.





وكشف وزير المالية خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان ان الحصيلة الضريبية لهذا العام ستصل الي 862 مليار جنيه بعد أن كانت في عام 2014-2015 قد وصلت الي 253 مليار جنيه ، موضحا أن هذا ساعد الدولة المصرية في أن تجابه متطلبات الانفاق.





وكشف وزير المالية عن التطور الحادث في ملف الجمارك ، قائلا: " سيكون لدي الدولة معلومات كاملة بالواردات التي تأتي للدولة قبل ان تأتي حتى نطبق فكرة الافراج المسبق بما يواجه مشكلة الاحتفاظ بالواردات.