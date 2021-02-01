مصادرة 41 توك توك غير مرخص في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات رفع الإشغالات وضبط المركبات المخالفة وغير المرخصة، وتقنين وضع التوك توك وترخيصه وتحديد أماكن سيره، وذلك بهدف تيسير الحركة المرورية في الشوارع والحد من العشوائية، والحفاظ على المظهر الحضاري مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.





وفي نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارة المرور وقسم الإشغالات أسفرت عن الآتي:





- رفع ١٣٨ حالة إشغال مخالفة بشوارع (صلاح الدين - النافورة – الجيش - الطريق السريع - الجامعة - عبد السلام الشاذلي - النفق - المستشفى - الكورنيش) بمركز ومدينة دمنهور.

-إزالة ٨ حالات إشغال بالطريق والسوق العمومي بمدينة رشيد.

-ضبط ٣٨ توك توك لعمل البعض بدون ترخيص وتوقيع غرامة على الاخرين لمخالفه خط السير المقرر له، فضلًا عن تسليم ٣ سيارات للمرور لعملها بدون ترخيص بمركز كفر الدوار.





ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة العميد عبدالله المليجى حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وردع المخالفين وكذا ضرورة الالتزام بإجراءات تحقيق الانضباط لحرکة التوك توك.







وأسفرت الحملة عن تحرير 14 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة وضبط 5 تكاتك مخالفة (غير مرخصة).





وشدد المحافظ بضرورة استمرار تلك الحملات بشكل دورى بكل مدن ومراكز المحافظة.





ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية بمركزي رشيد وكفر الدوار، اليوم السبت، حملات لرفع الإشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق.







وأسفرت عن رفع ٣١٥ حالة إشغال عبارة عن الآتي:-

- رفع ١٠٠ حالة إشغال طريق وضبط ومصادرة ٣٢ شيشة بمقاهى مخالفة بكفر الدوار.

- رفع ٢١٥ حالة إشغال بالسوق العمومي وشوارع رشيد.



ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكوم حمادة المحافظة عدة حملات مرورية على المقاهي والمحال التجارية أسفرت عن الآتي:

- تحرير ١٩ غرامة فورية للأفراد غير الملتزمين بالقرارات كما تم تحرير ١٥ مخالفة عدم ارتداء كمامات لأصحاب المحلات التجارية بكوم حمادة.

- غلق وتشميع مقهى بدمنهور مخالف والتحفظ على ٦ شيش.

ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية بمركز ي دمنهور وكفر الدوار حملات إشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بكل مركز، حيث أسفرت عن رفع ٦٨٩ حالة إشغال عبارة عن الآتي:

- رفع ٢٢١ مخالفة إشغال طريق، وذلك بعدة مناطق بكفر الدوار (أسفل الكوبري الزراعي - مدخل المدينة - شارع الحدائق والمحكمة).

- رفع ٤٦٨ حالة إشغال بشارع المعهد الدينى والشاذلى والسريع والخيرى ومحور الليثى والأتوبيس والروضة بدمنهور.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار وايتاي البارود حملات إشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن :

- رفع 162 حالة إشغال بشوارع (الجمهورية - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بدمنهور

- رفع 27 حالة إشغال طريق متنوعة بحوش عيسى

- مصادرة 16 شيشة بكوم حمادة.

- إزالة 250 مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي، وكذلك التحفظ على عدد 32 شيشة بكفر الدوار.





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