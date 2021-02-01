توقيع 103 غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات بنطاق 4 مراكز في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات المرور اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، وتحرير المحاضر لغير الملتزمين، بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا وحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.





ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات مرورية أسفرت عن الآتي:

- تحرير ١٠٣ مخالفات وغرامات فورية بنطاق ٤ مراكز بواقع ١٨غرامة بمركز دمنهور، ٦٠ غرامة بمركز كفر الدوار، ١١ في مركز رشد، ١٤ بمركز كوم حمادة.





يذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن الآتي:

- تحرير ٣٥ غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة بكوم حمادة

- تحرير ٥ محاضر إشغال ورفع ٢٣ حالة إشغال بالمحمودية

- تحرير ١١ وغرامة فورية ضد مخالفي ارتداء الكمامات بحوش عيسى

- إزالة ١٣٠ حالة إشغال والتحفظ على ٦١ شيشة بمقاهى مخالفة بكفر الدوار

إعدام ٣٢ شيشة في المقاهى المخالفة بمركز كفر الدوار

وكانت الوحدات المحلية بمركزي رشيد وكفر الدوار، نفذت مؤخرا حملات لرفع الإشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق.







وأسفرت عن رفع ٣١٥ حالة إشغال عبارة عن الآتي:-

- رفع ١٠٠ حالة إشغال طريق وضبط ومصادرة ٣٢ شيشة بمقاهى مخالفة بكفر الدوار.

- رفع ٢١٥ حالة إشغال بالسوق العمومي وشوارع رشيد







ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكوم حمادة المحافظة عدة حملات مروريه على المقاهي والمحال التجارية أسفرت عن الآتي:-

- تحرير ١٩ غرامة فورية للأفراد غير الملتزمين بالقرارات كما تم تحرير ١٥ مخالفة عدم ارتداء كمامات لأصحاب المحلات التجارية بكوم حمادة.

- غلق وتشميع مقهى بدمنهور مخالف والتحفظ على ٦ شيش.

ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية بمركز ي دمنهور وكفر الدوار حملات إشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بكل مركز، حيث أسفرت عن رفع ٦٨٩ حالة إشغال عبارة عن الآتي:

- رفع ٢٢١ مخالفة إشغال طريق، وذلك بعدة مناطق بكفر الدوار (أسفل الكوبري الزراعي - مدخل المدينة - شارع الحدائق والمحكمة).

- رفع ٤٦٨ حالة إشغال بشارع المعهد الدينى والشاذلى والسريع والخيرى ومحور الليثى والأتوبيس والروضة بدمنهور.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار وايتاي البارود حملات إشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن :

- رفع 162 حالة إشغال بشوارع (الجمهورية - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بدمنهور

- رفع 27 حالة إشغال طريق متنوعة بحوش عيسى

- مصادرة 16 شيشة بكوم حمادة.

- إزالة 250 مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي، وكذلك التحفظ على 32 شيشة بكفر الدوار.

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