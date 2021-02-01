ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بحب تشوفني من جوه.. سميرة سعيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:49 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
شاركت الفنانة سميرة سعيد، متابعيها جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "سميرة سعيد" بإطلالة عشرينية أنيقة بملابس كاجوال وعلقت قائلة: "بحب تشوفني من جوه، وتقلب ضعفي ده قوة".

وكانت الديفا سميرة سعيد قررت مع بداية عام 2021 أن تعتمد على طريقة جديدة لطرح ألبومها الجديد، حيث تقدم خلالها أغنيات الألبوم على مدار العام بالكامل بطرح أغنية أو أكثر في كل شهر، ومفاجأة شهر يناير جاءت اليوم  الأربعاء وهى طرح أغنية "بحب معاك" على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

"بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، ومن إخراج نضال هانى.. تقول كلمات "بحب معاك، وتقول كلمات الأغنية :بحب معاك أحس الوقت بيعدي وآخر الليل يبان بدري وبعدين يبقى دلوقتي وتنطق إسمي يبقى جميل بحب معاك الاقي ان الوجع راحة وأحكي كلامي بصراحة وتسمع ليا بالراحة وما تملش من التفاصيل بحب تشوفني من جوه وتقلب ضعفي ده قوة وتبعد عني وانت قريب وانت بعيد.. تقرب لي وتفهم حزني من صوتي وتقرا عينيا وسكوتي وزي ما قلبي محتاجلك يحس انك بتحتاج ليه بحب معاك اكون حرة ومسئولة وليا وجودي مش صورة وأحس بإن انا الأولى وآخر وحدة تعرفها بحب معاك تحسسني بقيمتي كتير وان ما بيننا حب كبير واني بجد وش الخير واجمل واحدة بتشوفها بحب تشوفني من جوه وتقلب ضعفي ده قوة وتبعد عني وانت قريب وانت بعيد.. تقرب لي وتفهم حزني من صوتي وتقرا عينيا وسكوتي وزي ما قلبي محتاجلك يحس إنك بتحتاج ليه".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ فستان ذهبي.. سميرة سعيد تبهر متابعيها في أحدث إطلالة

على العجلة.. سميرة سعيد بإطلالة عشرينية مثيرة

سميرة سعيد تروج لكليب أغنيتها الجديد «بحب معاك»

سميرة سعيد: "بحب معاك" عودة للرومانسية بعيدا عن الصخب

بحب معاك.. سميرة سعيد بإطلالة عشرينية جذابة

شاهد.. الجمهور يتغنى بـ بحب معاك لسميرة سعيد

ترشيحاتنا

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

الإمارات تصدر تعميما بشأن فترة الحجر الصحي للموظف المصاب بكورونا أو المخالط

بدء صرف معاشات فبراير.. من هم المستحقون حال وفاة صاحب المعاش

موسيماني يدرس استبدال أجايي بوليد سليمان في قائمة الأهلي بمونديال الأندية

سر وجود مقبرة سيارات فاخرة بملايين الدولارات في دبي .. شاهد

برلمانية تتساءل عن جهود الصحة لمواجهة فيروس نيباه الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج DODGE تقرر إيقاف أكبر محركاتها.. صور

سر وجود مقبرة سيارات فاخرة بملايين الدولارات في دبي .. شاهد

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الروكفورت