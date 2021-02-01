7 فبراير موعد انطلاق الأوكازيون الشتوي

أعلن جهاز حماية المستهلك بمديرية التموين بمحافظة الأقصر عن التسعيرة الأسبوعية للخضر والفاكهة واللحوم وذلك بأسواق التجزئة وبمعرض المواطن أولا بمبادرة في حب مصر.





وجاءت الأسعار كالتالى: كيلو الطماطم من 2: 2.5 جنيه، وكيلو البطاطس من 2: 2.5 جنيه وكيلو البصل الأحمر من 6 : 8 جنيهات، وكيلو البصل الذهبي من 5: 7 جنيهات، وكيلو الكوسة من 4 : 6 جنيهات، وكيلو الخيار من 4: 5 جنيهات، وكيلو الجزر من 4 : 5 جنيهات، والباذنجان الرومي من 2.5 : 3.5 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي من 4 : 5 جنيهات، وكيلو الفلفل الحار من 4 : 5 جنيهات، وكيلو البازلاء من 6 : 8 جنيهات.

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وسعر كيلو الفاصوليا الخضراء من 8 : 10 جنيهات، وسعر كيلو ليمون من 18 : 20 جنيها، وكيلو الشهد من 5 : 6 جنيهات، وكيلو البرتقال بسرة من 5 : 7 جنيهات، وسعر اليوسفي من 5 : 7 جنيهات، وسعر الرمان من 6.5 : 8 جنيهات، وسعر كيلو المانجو من 20 : 25 جنيها، وسعر كيلو الجوافة من 8 : 10 جنيهات، وسعر كيلو الموز من 8: 10 جنيهات، وسعر كيلو التفاح من 15 : 20 جنيها، وسعر كيلو الفراولة من 10 : 15 جنيها، وسعر كيلو التين من 10 : 12 جنيها، وأما عن أسعار اللحوم سعر الكيلو البلدي بالمبادرة 85 جنيها.







كما أعلنت المديرية عن بدء موسم الأوكازيون الشتوي لعام 2021 بداية من يوم الأحد المقبل 7 فبراير الجاري ولمدة شهر كامل.