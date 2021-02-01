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محافظات

7 فبراير موعد انطلاق الأوكازيون الشتوي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:53 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شمس يونس

أعلن جهاز حماية المستهلك بمديرية التموين بمحافظة الأقصر عن التسعيرة الأسبوعية للخضر والفاكهة واللحوم وذلك بأسواق التجزئة وبمعرض المواطن أولا بمبادرة في حب مصر.


وجاءت الأسعار كالتالى: كيلو الطماطم من 2: 2.5 جنيه، وكيلو البطاطس من 2: 2.5 جنيه وكيلو البصل الأحمر من 6 : 8 جنيهات، وكيلو البصل الذهبي من 5: 7 جنيهات، وكيلو الكوسة من 4 : 6 جنيهات، وكيلو الخيار من 4: 5 جنيهات، وكيلو الجزر من 4 : 5 جنيهات، والباذنجان الرومي من 2.5 : 3.5 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي من 4 : 5 جنيهات، وكيلو الفلفل الحار من 4 : 5 جنيهات، وكيلو البازلاء من 6 : 8 جنيهات.

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وسعر كيلو الفاصوليا الخضراء من 8 : 10 جنيهات، وسعر كيلو ليمون من 18 : 20 جنيها، وكيلو الشهد من 5 : 6 جنيهات، وكيلو البرتقال بسرة من 5 : 7 جنيهات، وسعر اليوسفي من 5 : 7 جنيهات، وسعر الرمان من 6.5 : 8 جنيهات، وسعر كيلو المانجو من 20 : 25 جنيها، وسعر كيلو الجوافة من 8 : 10 جنيهات، وسعر كيلو الموز من 8: 10 جنيهات، وسعر كيلو التفاح من 15 : 20 جنيها، وسعر كيلو الفراولة من 10 : 15 جنيها، وسعر كيلو التين من 10 : 12 جنيها، وأما عن أسعار اللحوم سعر الكيلو البلدي بالمبادرة 85 جنيها.


كما أعلنت المديرية عن بدء موسم الأوكازيون الشتوي لعام 2021 بداية من يوم الأحد المقبل 7 فبراير الجاري ولمدة شهر كامل.

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