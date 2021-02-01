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الأمل الأخير لمنع انقراض وحيد القرن الأبيض الشمالي.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:08 م
وحيد القرن الأبيض
وحيد القرن الأبيض الشمالى
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "العربية" تقريرا مصورا بعنوان، الأمل الأخير لمنع انقراض وحيد القرن الأبيض الشمالى.

ووفقا للتقرير، فإن هناك تجربة علمية يتم العمل عليها ربما تكون الأمل الأخير لإنقاذ أكثر حيوان مهدد بالإنقراض فى العالم، حيث لم يتبق من وحيد القرن الأبيض الشمالى إلا اثنين من الإناث.

ونفق آخر ذكر منه فى عام 2018، لذلك يعمل معهد "لايينيز" لبحوث الحيوانات والحياة البرية بالشراكة مع معهد "أفانتيا" لأبحاث التكنولوجيا الحيوية وتكاثر الحيوانات على إجراء تلقيح إصطناعى بين حيوانات منوية مجمدة وبويضات.

وتلك التجربة لإنتاج أجنة فى المختبر وحفظها بغاز النيتروجين لزراعتها لاحقا فى رحم الأم، حيث أكد معهد "أفانتيا" أنه يمكن الحصول على معدل حمل بنسبة 50% بمجرد بدء عمل هذه الطريقة.

وهناك توقعات بولادة أثنين فور بداية تلك الطريقة فى ظروف طبيعية، كما أنه تم بدء التجارب فى نهاية عام 2019، لكن جائحة كورونا أخرت المشروع، كما أن هدف المشروع النهائي إنشاء قطيع من 5 حيوانات على الأقل يمكن إعادتها إلى بيئتها الطبيعية فى أفريقيا، مع أن ذلك قد يستغرق عشرات الأعوام.
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