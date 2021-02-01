لحق بوالديه.. أهالي كفرالشيخ يشيعون جنازة استشاري تخدير توفي بـ كورونا

شيع أهالي قرية ميت الديبة بمركز قلين بكفر الشيخ، اليوم، جنازة الدكتور محمد كمال رزق ، استشاري التخدير والعناية والمركزة، والذي وافته المنية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





وخيمت الأحزان على أهالي قريته ميت الديبة، وزملائه وأصدقائه من الأطبا ء، حزنًا على الدكتور محمد كمال رزق، والذي كان يتمتع بدماثة الأخلاق، وحب الجميع، ومساعدة من يقصده، فضلًا عن قضاء حوائح الناس لا سيما أهل قريته.





من جانبه، نعى الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، ومجلس النقابة، اليوم، الإثنين، الدكتور محمد كمال رزق، استشاري التخدير والعناية المركزة، وعضو مجلس نقابة الأطباء بالمحافظة، والذي وافته المنية فجر اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





يذكر أن الدكتور محمد كمال رزق، قد أصيب الشهر الماضي، بفيروس كورونا المستجد، وخضع للعلاج بقسم العزل مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وساءت حالته الصحية في الفترة الأخيرة، حتى وافته المنية، متأثرُا بإصابته بالفيروس اللعين، وذلك بعد أن رحل والده في 16 يناير الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وكذلك والدته هي الأخرى التي لحقت بوالده منذ عدة أيام.