السودان: 67 ألف لاجئ من إقليم تيجراي الإثيوبي دخلوا البلاد منذ نشوب الاضطرابات

أفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن إجمالي عدد اللاجئين الذين دخلوا البلاد من إقليم تيجراي الإثيوبي، منذ نشوب الاضطرابات بلغ 66971 لاجئا.





حسب الوكالة فإن "عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين دخلوا أمس لمركز حمداييت بلغ 34 لاجئا ليبلغ العدد الكلي 48,027 لاجئا وبلغ عدد الدخول فى مركز المدينة أمس 5 لاجئين ليبلغ العدد الكلي 18,944 ويبلغ العدد الكلي للدخول للسودان منذ نشوب الاضطرابات في إقليم تيجراي 66,971 لاجئا".



