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رياضة

قلق في الزمالك.. مدير التسويق يدرس تقديم استقالته بسبب التعاقدات الجديدة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:30 م
خالد رفعت
خالد رفعت
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القسم الرياضي
‎كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن خالد رفعت مدير التسويق والتعاقدات، يدرس تقديم استقالته، خلال الساعات القليلة المقبلة. 

وأشار المصدر إلى أن مدير التسويق والتعاقدات، أبدى أكثر من مرة غضبه الشديد، بسبب بعض المسؤولين في اللجنة المعينة لتدخلهم في اختصاصاته.

وأضاف المصدر، أن الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة بعد التعاقدات الأخيرة التي قامت بها اللجنة المعينة لفريق الكرة، رغم عدم موافقة مسوؤلي الكرة بالنادي عليها.

وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل حيث من رشح اللاعبين المنضمين حاليا القلعه البيضاء، هو فاروق جعفر رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، بسبب قربه من اللجنة المعينة التي تدير النادي، مما تسبب في غضب أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، وغضب خالد رفعت مدير التسويق.

وأضاف المصدر أن التخبط الإداري في القرارات يأتي بسبب تدخل بعض الأفراد في عمل الإدارات دون اختصاصاتهم والحفاظ على نفس الأسلوب القديم في المجاملات مما تسبب في أزمات جديدة.‎
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