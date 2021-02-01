وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع عقد رعاية بنك مصر والاتحاد المصري للتنس

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم مصر، بمجلس إدارة صندوق دعم الرياضة المصرية بحضور محمد الإتربى نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الرياضة المصرى.





استعرض صبحي آخر المستجدات في خطة الصندوق لدعم الرياضة المصرية، وعملية رعاية الأبطال والموهوبين رياضيًا، والخطة الاستثمارية لتطوير وتوسيع صندوق دعم الرياضة ليكون قادرًا على رعاية الأبطال والموهوبين رياضيا ودعمهم.





أكد صبحي أن خطة وزارة الشباب والرياضة وصندوق دعم الرياضة المصري تعمل دائمًا على الكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها وتطوير هذه المواهب الرياضية، مضيفًا على وجود خطة موضوعة بعناية لاكتشاف المواهب ورعايتهم وتأهيلهم ليكونوا أبطالًا واعدين في مختلف الرياضات.





وعلى هامش الاجتماع، شهد الدكتور اشرف صبحي توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر والاتحاد المصري للتنس، والذي يهدف إلي رعاية فعاليات الاتحاد خلال الموسم الحالي من بطولات الدوري والجمهورية والفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقة كأس ديفيز، وبطولة رولان جاروس، وبطولة ويمبلدون، الأمر الذى ينعكس على انتشار رياضة التنس ورعاية اللاعبين المتميزين باللعبة باعتبارها إحدى الألعاب الأوليمبية.

قام بالتوقيع محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر وإسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس.



