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فن

الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تنظم استفتاء لاختيار أفضل 5 أفلام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:30 م
فيلم صندوق الدنيا
فيلم صندوق الدنيا
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أحمد إبراهيم
تنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما أول استفتاء جماهيرى لاختيار أفضل خمسة أفلام مصرية إنتاج 2020. 

وقررت الجمعية أن توزع الجوائز الخاصة بالأفلام الفائزة فى حفل كبير بعد عودة فتح وإقامة الحفلات مجددا حيث قررت رئاسة الوزراء غلق إلغاء الحفلات والمهرجانات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 
 
وتضم قائمة أفلام 2020 المتنافسة التالي:
 
1- دفع رباعى.. إخراج أيهاب عبد اللطيف
 
2- بنات ثانوى.. إخراج محمود كامل
 
3- يوم وليلة.. إخراج أيمن مكرم 
 
4- دماغ شيطان.. إخراج كريم إسماعيل
 
5- لص بغداد.. إخراج أحمد خالد موسى
 
6- رأس السنة.. إخراج محمد صقر
 
7- صندوق الدنيا.. عماد البهات
 
8- بعلم وصول.. إخراج هشام صقر
 
9- الغسالة.. إخراج عصام عبد الحميد
 
10 – توأم روحى.. إخراج عثمان ابو لبن
 
11- الحوت الأزرق.. إخراج علاء مرسى
 
12- زنزانة 7.. إخراج إبرام نشأت
 
13- الخطة العايمة.. إخراج معتز التوني
 
14- الصندوق الأسود.. إخراج محمود كامل 
 
15- عفريت ترانزيت.. إخراج ياسر هريدى
 
16- فيروس.. إخراج أسامة عمر 
 
17-  ريما.. إخراج معتز هشام
 
18- خان تيولا.. إخراج وسام المدنى 
 
19- حظر تجول.. إخراج أمير رمسيس
 
20 - فيلم صابر وراضي بطولة أحمد آدم
 
وتضم القائمة أفلام عرضت على المنصات 2020 وهي كالتالي:
 
1 - صاحب المقام.. إخراج محمد جمال العدل
 
2- الحارث.. إخراج محمد نادر
 
3- خط الدم.. إخراج رامي ياسين
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