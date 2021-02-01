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فن

أزمة صحية في الكبد.. تفاصيل الحالة الصحية لـ عادل الفار

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:35 م
عادل الفار
عادل الفار
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أحمد إبراهيم
كشفت مصادر مقربة من الفنان عادل الفار عن بعض تفاصيل الازمة الصحية التى تعرض لها والتى كانت سببا فى انتقاله الى المستشفى واحتجازه فى العناية المركزة. 
وقالت المصادر لـ "صدى البلد": إن الفنان عادل الفار تعرض الى غيبوبة بسبب أزمة فى الكبد وهو الامر الذى تطلب نقله الى المستشفى وتم احتجازه فى العناية المركزة. 

وكان حل الفنان عادل الفار ضيفًا على برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يقدمه الفنان إدوارد.

قال عادل الفار أثناء اللقاء: "الأول كان الكل بيسأل عليا لكن دلوقتي محدش بيسأل عليا .. حسيت إن الوسط ده غدار .. لما كبرت الدنيا مبقتش حلوة، وبقولهم لازم يبقى فيه ود وحب وتواصل ونسأل على بعض ولو حد عنده مشكلة نحالهاله".

يذكر أن إن بداية التحاق عادل الفار بالمجال الفني جاءت بالصدفة عن طريق صديق له دعاه لحضور حفل زفاف، وطلب منه عرض مونولوج خاص به أمام الحاضرين، وكان في ذلك الوقت ما زال في مرحلة الثانوية العامة.
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