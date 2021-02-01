الذهب يرتفع 4 جنيهات في ختام التعاملات .. اعرف الأسعار

ارتفعت أسعار الذهب في مصر للجرام الواحد بنهاية تعاملات اليوم الإثنين بمقدار 4 جنيهات على الأقل على مستوى أعيرة الذهب المختلفة بمحلات الصاغة.
أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر من بين أعيرة الذهب إلى 816 جنيها في الجرام الواحد مقابل 812 جنيها أمس بزيادة بلغت 4 جنيهات.
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ووسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 933 جنيها مقابل928 جنيها أمس بفارق 5 جنيهات.
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 699 جنيها مقابل696 جنيها أمس بزيادة تقدر 3 جنيهات.
واخيرا وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 544 جنيها مقابل 540 جنيها أمس بزيادة تبلغ 4 جنيهات.
ووصل سعر الجنيه الذهب لـ6528 جنيها و أوقية الذهب نحوو 29.003 ألف جنيه و كيلو الذهب إلي نحو 932.6 ألف جنيه
أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.