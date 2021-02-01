الذهب يرتفع 4 جنيهات في ختام التعاملات .. اعرف الأسعار

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر من بين أعيرة الذهب إلى 816 جنيها في الجرام الواحد مقابل 812 جنيها أمس بزيادة بلغت 4 جنيهات.





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ووسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 933 جنيها مقابل928 جنيها أمس بفارق 5 جنيهات.





ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 699 جنيها مقابل696 جنيها أمس بزيادة تقدر 3 جنيهات.





واخيرا وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 544 جنيها مقابل 540 جنيها أمس بزيادة تبلغ 4 جنيهات.



