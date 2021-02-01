كواعب أحمد البراهمي تكتب: أحبك فقط ( شعر)

أحبك حرفا خططته بكتابي
أحبك نورا يضئ الصباح
أحبك حاضرا وغدا جميلا
وبستان يملأ حياتي ورودا
وأحبك عشقا يداوي الجراح
أحبك كلمة يحويها كلامي
أحبك دفئا بشمس غرامي
وبنت تحكي شوق العذارى
فتسكت عن الكلام المباح
أحبك في بكاء طفل وليد
أحبك شابا بأمل جديد
وجدة تفرح بأول حفيد
وإذا ما اعتراني استسلام
أحبك عزم بقلب حديد
أحبك وقد جفاني المنام
أحبك وقد نأيت الطعام
أحبك ضحكة تملأ الفضاء
تعانق الضياء
وترسم علي وجنتي ّ الخجل
أحبك صدق
أحبك عشق
أحبك شابا يحب العمل
أحبك رجلا يرضي غروري
أحبك هلالا وليدا بقلبي
أحبك بدرا وقد أكتمل
أحبك وأحب الهوي في هواك
أحبك وقد إكتفيت غراما
وشوقا قد حادثته الليالي
فما ذاق يأس ولا عرف ملل
أحبك نبضا يحرك فؤادي
أحبك أمانا يزيح الوجل
أحبك تمنح قلبي السلام
أحبك رضاء في عيني اكتحل
أحبك ماض ومستقبل وحاضر
أحبك تمنح وجودي الوجود
أحبك سعادة .. أحبك أمل