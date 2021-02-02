سعر الدولار في البنوك اليوم 2-2-2021

استمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء الموافق 2-2-2021؛علي مستوي الـ37 بنكا وفروعها بالجمهورية و ذلك منذ الأسبوع الماضي.





واعلن البنك المركزي المصري عن وصول سعر الدولار لديه كمتوسط لقيمة العملة الأجنبية لنحو 15.67 جنيها للشراء و 15.77 جنيه للبيع.





وجاء أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الإسلامي إذ وصل لـ 16.07 جنيها للشراء و 16.17 جنيها للبيع.



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وبلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيها للشراء و 15.72 جنيها للبيع في بنك عودة

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنك التجاري وفا إيجيبتووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء مقابل 15.76 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصر، أبوظبي الاول، المصرف الدوليAIB ، مصر،ABC ، العربي".سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع في بنكي " الأهلي اليوناني،الإسكندرية"ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الأهليQNB، كريدي أجريكول، HSBC،بلوم، مصرف أبوظبي الاسلامي،العقاري المصري العربي ، قناة السويس، المشرق، الأهلي الكويتي، الإمارات دبي الوطني، البركة الاسلامي،الأهلي المتحد،سايب، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي،أبوظبي التجاري، القاهرة،التعمير والاسكان، الكويت الوطني، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد"