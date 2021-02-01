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استشاري أمراض معدية: نستطيع التخلي عن الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة ..فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:15 م
الإجراءات الاحترازية
الإجراءات الاحترازية
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محمد القاضي
قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والأمراض المعدية بـ قصر العيني، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بدأت في الانخفاض بمصر مرة أخرى.

وأضاف "خورشيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا توجد سلالات جديدة من فيروس كورونا في مصر، مؤكدا أن ما حدث مجرد تحورات للفيروس وليس سلالات جديدة، لأنه لأول مرة نعاصر فيروسًا من بداية ظهوره.

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي والأمراض المعدية بالقصر العيني، أن من ضمن خصائص التحور التي تحدث للفيروس هو أن يكون فتاكًا أكثر، لافتا إلى أنه يمكن تقسيم درجة الفيروس إلى 3 أقسام، وهو المرض الخفيف والمتوسط والقوي.

وأشار إلي أنه عندما يتم تناول اللقاح يتمكن الشخص من تأمين نفسه ضد المرض القوي بنسبة 50%، مضيفا "إذا أردنا الحد من انتشار الفيروس لابد أن تصل نسبة من تناولوا اللقاح ما بين 50% إلى 70% من إجمالي عدد السكان، وعندها يمكن التخلي عن الإجراءات الاحترازية والسيطرة على انتشار الفيروس".

ونوه استشاري الجهاز الهضمي والأمراض المعدية بـ قصر العيني، بأهمية تشجيع المواطنين علي تناول اللقاح، مشيرا إلي أن هناك نوعين من اللقاحات موجودين في مصر وهما اللقاح الصيني، ولقاح أسترازينيكا البريطاني.

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