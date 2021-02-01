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اقتصاد

بنك مصر يتيح شراء أجهزة منزلية وكهربائية بنظام التمويل الإسلامي.. اعرف الشروط

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:51 م
بنك مصر
بنك مصر
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محمد يحيي
أتاح بنك مصر الحكومي، خدمة تقديم تمويل شراء السلع المعمرة  وتشمل الأجهزة المنزلية والكهربائية بنظام التمويل الإسلامي " المرابحة" بحد أقصي لتمويل يصل لـنصف مليون جنيه وبنسبة 100% من جملة التمويل  لجميع الفئات من الموظفين وأصحاب المعاشات والمهن الحرة والتجارية وما في حكمها.

وقال تقرير صادر عن البنك إن مدة التمويل تصل لـ 8 سنوات بهامش ربح ميسر ومتفق عليه سلفا مع العميل، بحيث يتم شراء المنتجات والسلع بنظام التقسيط.

وأوضح البنك أن العميل يقوم بتقديم عرض أسعار للمنتجات المنزلية أو الكهربائية الراغب في اقتنائها من المورد و يقوم البنك بسداد قيمة المنتجات وينفذ عملية الشراء بينه وبين العميل بنظام المرابحة وبهامش ربح متفق عليه متضمنة أقساط الشراء.

واشترط البنك عددا من الشروط لمن يرغب في الاستفادة من البرنامج، ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يجاوز الـ65 عاما في نهاية التمويل، وإيصال مرافق حديث وصورة بطاقة رقم قومي سارية وعرض اسعار من المورد وطلب الانضمام لبرنامج المرابحة المقدم من بنك مصر.

وأشار البنك إلي أن المنتج متاح لأصحاب المعاشات والموظفين والأجانب وأصحاب الأوعية الإدخارية والمهن الحرة والتجارية والصناعية، بحيث يمكن لتلك الفئات تقديم مستندات من بينها شهادة إثبات الدخل وتعهد بتحويل قسط القرض بالنسبة للموظفين و بطاقة ضريبية وسجل تجاري حديث لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية.

أما أصحاب المعاشات فيمكن تقديم خطاب بتعهد جهة صرف المعاش بتحويل القسط.
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