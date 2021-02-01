بنك مصر يتيح شراء أجهزة منزلية وكهربائية بنظام التمويل الإسلامي.. اعرف الشروط





وقال تقرير صادر عن البنك إن مدة التمويل تصل لـ 8 سنوات بهامش ربح ميسر ومتفق عليه سلفا مع العميل، بحيث يتم شراء المنتجات والسلع بنظام التقسيط.









وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع عقد رعاية بنك مصر والاتحاد المصري للتنس





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واشترط البنك عددا من الشروط لمن يرغب في الاستفادة من البرنامج، ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يجاوز الـ65 عاما في نهاية التمويل، وإيصال مرافق حديث وصورة بطاقة رقم قومي سارية وعرض اسعار من المورد وطلب الانضمام لبرنامج المرابحة المقدم من بنك مصر.



وأشار البنك إلي أن المنتج متاح لأصحاب المعاشات والموظفين والأجانب وأصحاب الأوعية الإدخارية والمهن الحرة والتجارية والصناعية، بحيث يمكن لتلك الفئات تقديم مستندات من بينها شهادة إثبات الدخل وتعهد بتحويل قسط القرض بالنسبة للموظفين و بطاقة ضريبية وسجل تجاري حديث لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية.



أما أصحاب المعاشات فيمكن تقديم خطاب بتعهد جهة صرف المعاش بتحويل القسط.

