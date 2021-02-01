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منوعات

شاهد .. لحظة انتشال حصان سقط في حفرة عميقة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:04 م
صدى البلد
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أحمد شريف

 كشفت لقطات  مصورة لا تصدق اللحظة التي قضى فيها رجال الإطفاء ثلاث ساعات من أجل انقاذ حصان وقع  في حفرة  عميقة.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه تم إنقاذ الحصان البالغ من العمر 26 عامًا ، والمعروف باسم Angel ، من قبل  رجال الانقاذ  أمس بعد العثور عليه محشورًا داخل حفرة  بأحد المقاطعات البريطانية.


كان مزارع في مدينة كيندال عثر على حصان متعثر واستدعى على الفور خدمة الإطفاء.


وتظهر الصور المؤلمة الحصان وهو عالق في الحفرة الصغيرة غير قادر على الحركة ورأسه مرفوعة  لتناول الطعام قبل أن يبدأوا عملية الإنقاذ.

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