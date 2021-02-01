ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن يهدد قادة الانقلاب في ميانمار

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:47 م
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
محمد عثمان
هدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، باتخاذ إجراءات ضد ميانمار، إذا لم يتخذ الجيش خطوات للتراجع عن الانقلاب العسكري الذي نفذه ضد السلطة صباح اليوم.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في بيان: "الولايات المتحدة تشعر بالقلق حيال التقارير التي تفيد بأن الجيش في بورما اتخذ خطوات لتقويض التحول الديمقراطي في البلاد".

ودعت بساكي القادة العسكريين الذين يقفون وراء الانقلاب بمن فيهم، قائد الانقلاب الجنرال مين أون هيلانج، إلى إطلاق سراح المعتقلين والالتزام بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون.

وكان جيش ميانمار قد تحرك في وقت سابق من صباح اليوم للقبض على رئيسة الحكومة، ورئيس البلاد، وعدد من قادة الحزب الحاكم، بعدما قطع الاتصالات والانترنت عن البلاد وأعلن فرض حالة الطوارئ.

وزعم قادة الانقلاب أن الانتخابات التي أجريت مؤخرًا تم تزويرها، وأنه تحرك من أجل إجراء انتخابات نزيهة حقيقية، سيسلم فيها السلطة إلى الفائز.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول صور من ميانمار عقب استيلاء الجيش على السلطة

ميانمار.. الجيش يستولي على السلطة ويعتقل رئيسة البلاد.. إغلاق كل المصارف وإعلان الطوارئ.. وأمريكا تتوعد بالرد وتطالب بتحرك فوري

وزير الخارجية الأمريكي يدعو قادة ميانمار العسكريين لإطلاق سراح المعتقلين واحترام إرادة الشعب

زعيمة ميانمار تدعو شعبها إلى عدم القبول بالانقلاب العسكري

ردود فعل دولية غاضبة على انقلاب ميانمار.. أمريكا تتوعد الجيش بعد الاستيلاء على السلطة.. بريطانيا تطالب بإطلاق سراح القادة المدنيين المعتقلين.. واجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث الأزمة

جيش ميانمار يضع شرطا للتخلي عن السلطة

ترشيحاتنا

شاهد .. لحظة سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر

حقيقة استقالة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان الليبي

مناورات عسكرية لمدة شهر.. الصين تستعد للحرب مع هذه الدولة

مفاجأة في قائمة بايرن ميونخ لكأس العالم للأندية

خاص .. أول رد من شقيقة أحمد زكى بعد قرار تأييد الحكم لها بملكية مقتنياته

أسعار ومواصفات هيونداي اكسنت RB موديل 2021 | صور

Advertisements

وزيرة التضامن: صرف 100 جنيه شهريًا نقاطا إضافية على السلة الغذائية التموينية بشرطين

مناورات عسكرية لمدة شهر.. الصين تستعد للحرب مع هذه الدولة

أخبار مشجعة.. الصحة العالمية تعلن نبأً سارًا بشأن إصابات كورونا عالميا

مدير إدارة الحماية المدنية سابقا يكشف سبب استمرار حريق عمارة فيصل لليوم الثالث ..فيديو

بخلاف زيادة يونيو.. وزير المالية يعلن عن زيادة جديدة لـ أصحاب المعاشات

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد

استبعاد 5 نجوم من قائمة الدحيل القطري قبل مواجهة الأهلى بمونديال الأندية

العثور على شيك بملايين الدولارات خلال مداهمة خلية إرهابية.. شاهد

النائب العام يأمر بإحالة قذافي فراج المتهم بقتل 4 عمدا بالإسكندرية والجيزة للجنايات

وزير المالية يزف بشرى لأصحاب المعاشات من داخل مجلس النواب

التعليم العالي: تطعيم كورونا بالمستشفيات الجامعية اختياري .. وهذا هو موعد تلقي اللقاح

بعد الجدل السائد.. الكاف يصدم الزمالك بشأن صفقة الجزيري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير فوق الركبة.. نورهان منصور تثير الجدل بأنوثتها

عاشقة وغلبانة والنبي.. حكاية سيارة جمعت بين رشدى أباظة والشحرورة | صور

نشرة الصحة والمرأة: دراسة توضح ترتيب أعراض كورونا.. 4 أبراج لا تثق فى مواليدها