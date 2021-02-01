"أقول".. إطلاق أول تطبيق سعودى للمحادثات لمنافسة واتسآب وتيليجرام

فى محاولة لمنافسة تطبيقات الدردشة المهيمنة على الأسواق العالمية، أطلقت المملكة العربية السعودية أول تطبيق محادثات محلى لها، حيث أعلنت شركة هلا يلا التقنية عن إطلاق تطبيق "أقول" ليكون أول تطبيق محلى للمحادثات فى السعودية.





ويصدر تطبيق المحادثات السعودى أقول باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى إمكانية تحميله لهواتف أندرويد و آيفون، كما يشتمل على خاصية الرسائل المباشرة والملصقات والرموز التعبيرية، بالإضافة إلى التصميم السهل والبسيط.









وبحسب موقع عالم التقنية فإن التطبيق جاء لتلبية متطلبات المجتمع السعودى فى إطلاق تطبيق محلى مخصص للمحادثات وللتنافس مع تطبيقات واتسآب و تيليجرام ووى شات وغيرها من تطبيقات المراسلة الأخرى.





ويتميز تطبيق أقول بكل الخصائص الموجودة فى التطبيقات المنافسة مثل ميزات المكالمات الصوتية، والمحادثات الشخصية، والإعدادات المميزة القابلة للتخصيص، كما قامت الشركة المنتجة للتطبيق بدمجه مع خدمة أخرى وهى GSA Live حيث تعتبر المنصة الرسمية السعودية لبث المباريات وحجز التذاكر.





وكان عدد من التقنيين السعوديين دشنوا تطبيقا جديدا محليا يسمى pingme ، حيث سيكون تطبيق المراسلات السعودي الأول للرسائل الفورية والدردشة، حيث من المقرر أن ينطلق التطبيق خلال الأيام القادمة.



