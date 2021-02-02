مش هتتكسفي بعد اليوم.. حيلة تساعد فى إزالة شعر الوجه بدون ألم

تحلم كل فتاة بوجه أملس كالحرير، لذلك نقدم لك حيلة عجيبة تخلصك من الشعر الزائد من الوجه وتساعد على تخفيف ألمك ومعاناتك فى إزالة الشعر.





وكشف موقع هيلث لاين، عن قناع البيض لتقليل نمو شعر الوجه، ويمكن الحد من نمو شعر الوجه المفرط بشكل كبير بواسطة قناع البيض هذا. فليس فقط لزجًا بأن يجعل القناع يلتصق بكل شعر وجهك ويساعدك على تقشير الشعر الزائد بمجرد أن يجف، ولكنه يغذي بشرتك أيضًا.









البيض مليء بالبروتينات التي تغذي الكولاجين الذي تحتاجه بشرتك بعد يوم طويل ما عليك سوى إحضار وعاء، وخذ بياض البيض واخلطه مع ملعقة كبيرة من نشا الذرة والسكر. واستمر في الخفق حتى تحصلي على خليط ناعم ثم ضعي المعجون على وجهك واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.







