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مرأة

مش هتتكسفي بعد اليوم.. حيلة تساعد فى إزالة شعر الوجه بدون ألم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:01 ص
إزالة الشعر
إزالة الشعر
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أسماء عبد الحفيظ
تحلم كل فتاة بوجه أملس كالحرير، لذلك نقدم لك حيلة عجيبة تخلصك من الشعر الزائد من الوجه وتساعد على تخفيف ألمك ومعاناتك فى إزالة الشعر.

وكشف موقع هيلث لاين، عن قناع البيض لتقليل نمو شعر الوجه، ويمكن الحد من نمو شعر الوجه المفرط بشكل كبير بواسطة قناع البيض هذا. فليس فقط لزجًا بأن يجعل القناع يلتصق بكل شعر وجهك ويساعدك على تقشير الشعر الزائد بمجرد أن يجف، ولكنه يغذي بشرتك أيضًا.


البيض مليء بالبروتينات التي تغذي الكولاجين الذي تحتاجه بشرتك بعد يوم طويل ما عليك سوى إحضار وعاء، وخذ بياض البيض واخلطه مع ملعقة كبيرة من نشا الذرة والسكر. واستمر في الخفق حتى تحصلي على خليط ناعم ثم ضعي المعجون على وجهك واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.


وعندما يجف القناع ويصبح قاسيًا بدرجة كافية، انزعيه بسرعة. اشطفي وجهك بالماء البارد بعد التقشير. للحصول على أفضل النتائج ، اتبع النظام مرتين على الأقل في الأسبوع ، ومع ذلك ، قد لا يثبت القناع فعاليته للأشخاص المعرضين لحب الشباب. يمكن أن يؤدي إلى انسداد المسام وزيادة خطر الاختراق.
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