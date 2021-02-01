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محافظات

صحة البحر الأحمر: 35 فريقا طبيا تتابع حالات العزل المنزلى لكورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:09 م
فرق متابعة حالات
فرق متابعة حالات العزل المنزلى لكورونا
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إبراهيم جادالله

أعلنت مديرية الشئون الصحية في البحر الأحمر، عن المتابعة المستمرة لحالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذ لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمتابعة حالات العزل المنزلي.


من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إنه تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد19، تم التوجيه بمواصلة تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلى بجميع مراكز المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات  وتم خضوعهم للعزل المنزلى وذلك من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين والمشتبه فى اصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


وأضاف وكيل وزارة الصحة فى بيان له، أن الفرق الطبية تتابع كذلك بقيادة الدكتور أحمد جلال مدير العاية الاساسية المخالطين للمرضي، مع مراعاة كبار السن ومرضى الامراض المزمنة ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.


وأكد وكيل وزارة الصحة، علي تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالعزل المنزلى من خلال 35 فريق طبي، بينهم 14 فريق متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبى عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 21  فريق ثابت.


وتم التنبيه على جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين والدعم النفسى لهم، مؤكدًا على توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم على أعمال المبادرة الرئاسية، وإتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

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صحة البحر الأحمر: 35 فريقا طبيا تتابع حالات العزل المنزلى لكورونا
صحة البحر الأحمر: 35 فريقا طبيا تتابع حالات العزل المنزلى لكورونا
صحة البحر الأحمر: 35 فريقا طبيا تتابع حالات العزل المنزلى لكورونا
صحة البحر الأحمر: 35 فريقا طبيا تتابع حالات العزل المنزلى لكورونا
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