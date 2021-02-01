وزير الأوقاف السوداني يشيد بالشراكة الدعوية بين القاهرة والخرطوم

التقى وزير الأوقاف والشئون الدينية بجمهورية السودان بقافلة أئمة وواعظات وزارة الأوقاف المصرية بالسودان وذلك بحضور السفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية بالخرطوم.





وأكد وزير الأوقاف، أن التعاون بين وزارتي الأوقاف في مصر والسودان، هدفه السعي إلى تعميق أواصر المحبة بين البلدين الشقيقين وتعزيز مفهوم الشراكة في الدعوة ومفهوم الوسطية ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب وتفكيك خطاب التشدد.





كما أكد نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري أحد أئمة التجديد في هذا العصر ، وأنه أحدث نقلة نوعية في تجديد الخطاب الديني في مصر الشقيقة .





كما قامت الواعظة وفاء عبد السلام واعظة الأوقاف المصرية بعرض تجربة الواعظات الرائدة في مصر ، التي بدأت في العام 2005، حين فطنت وزارة الأوقاف إلى دور المرأة في الدعوة الإسلامية.





وأوضحت أن التجربة ازدهرت في عام 2017، حين اختبرت وزارة الأوقاف عددا كبيرا من الواعظات، وبدأت رحلتهن في العمل الدعوي في مصر، لافتة إلى أن الواعظات يدرسن في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ، علومًا كثيرة إلى جانب العلم الشرعي.





كما رحب الدكتور الزبير أحمد علي مدير مركز التحصين الفكري التابع لوزارة الأوقاف السودانية، بزيارة الوفد المصري، لافتا إلى أن برنامج الزيارة يشمل زيارة (5) ولايات ، هي الخرطوم، وشمال كردفان، والنيل الأبيض، وجنوب وشمال دارفور.



