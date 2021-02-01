فتاة لبنانية تدعي الزواج من شعبان عبد الرحيم.. وصديق عمره يكشف مفاجأة.. فيديو

قال إسلام خليل مؤلف أغاني شعبان عبد الرحيم وصديق عمره، إن الراحل شعبان عبد الرحيم كان بمثابة أب وصديق وعشرة عمر. إسلام





وأضاف إسلام خليل في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، "كنت متواجدا دائما في أي مكان يتواجد فيه شعبان عبد الرحيم".





وتابع اسلام خليل "فتاة لبنانية ادعت الزواج من شعبان عبد الرحيم وأن لها نصيبا في الميراث" موضحا "الفتاة دي غاوية شهرة فقط ولا تمتلك عقد زواج من شعبان عبد الرحيم مطلقا".





وأكد إسلام خليل "رأيت الفتاة اللبنانية في إحدى المرات في استوديو شعبان عبد الرحيم، ومتأكد أنه لم يتزوج منها وكان مخلصا للحاجة زوجته بشكل كبير".





واختتم إسلام خليل "الفتاة دي عايزة تغني ولا تمتلك مقومات الغناء ورأيتها في استوديو شعبان عبد الرحيم من 10 سنوات وترغب في الشهرة فقط".



